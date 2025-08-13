Beşiktaş'tan Süleyman Seba'ya anma
Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba vefatının 11. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 11. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Anma törenine; Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Serdal Adalı, BJK Genel Sekreter Uğur Fora, BJK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Seba’nın ailesi ve sevenleri katıldı. Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Serdal Adalı törenin ardından Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.
