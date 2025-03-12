Beşiktaş'tan Süper Lig'i sarsacak plan: Türk hakem atanırsa 5 kırmızı kart

Beşiktaş ile Galatasaray , Trendyol Süper Lig 'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesinde yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, yapılacak hakem ataması da merak ediliyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in görev yapmasının ardından siyah - beyazlı kulüp, 29. haftadaki dev maçta yabancı hakem talebinde bulundu. TFF'ye bu konuda başvurulduğu açıklanırken, oluşan belirsizlik ve Zorbay Küçük'ün Gaziantep FK maçındaki yönetimi Beşiktaş'ın tepkisini çekti.

BEŞİKTAŞ'IN SES GETİRECEK PLANI



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray maçına Türk hakemin atanması halinde dünya basınında çok ses getirecek bir hamle yapacak. Siyah - beyazlı futbolcular başlama düdüğüyle birlikte formalarını çıkararak hakemin 5 kırmızı kart göstermesini sağlayacak ve maçı protesto edecek.



Haberin devamında siyah - beyazlı yönetimin eşitlik ilkesi gereğince Galatasaray maçına yabancı hakem atamasının acil olarak yapılmasını beklediği kaydedildi.