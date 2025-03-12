Beşiktaş'tan Süper Lig'i sarsacak plan: Türk hakem atanırsa 5 kırmızı kart
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi merakla beklenirken, dev maçı yönetecek hakem de belirsizliğini koruyordu. Derbide yabancı hakem talebi olan siyah - beyazlıların Türk hakem atanması halinde büyük ses getirecek bir harekete imza atacağı iddia edildi.
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesinde yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, yapılacak hakem ataması da merak ediliyor.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in görev yapmasının ardından siyah - beyazlı kulüp, 29. haftadaki dev maçta yabancı hakem talebinde bulundu. TFF'ye bu konuda başvurulduğu açıklanırken, oluşan belirsizlik ve Zorbay Küçük'ün Gaziantep FK maçındaki yönetimi Beşiktaş'ın tepkisini çekti.
"DERBİYE TÜRK HAKEM İSTEMİYORUZ"
Tüpraş Stadyumu'ndaki taraftarlar "Derbiye Türk hakem istemiyoruz" tezahüratını maç sonunda sık sık yaparken, siyah - beyazlı yönetimin de maç sonunda toplandığı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'IN SES GETİRECEK PLANI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray maçına Türk hakemin atanması halinde dünya basınında çok ses getirecek bir hamle yapacak. Siyah - beyazlı futbolcular başlama düdüğüyle birlikte formalarını çıkararak hakemin 5 kırmızı kart göstermesini sağlayacak ve maçı protesto edecek.
Haberin devamında siyah - beyazlı yönetimin eşitlik ilkesi gereğince Galatasaray maçına yabancı hakem atamasının acil olarak yapılmasını beklediği kaydedildi.
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