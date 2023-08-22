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Beşiktaş'tan Talisca ve Sergio Ramos açıklaması

Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmelerinin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan Talisca ve Sergio Ramos açıklaması

, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan görüşmeleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmelerin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle olumsuz sonuçlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi;

"Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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