Beşiktaş'tan taraftarlarına kupa töreni çağrısı

Beşiktaş, bu akşam Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde taraftarlarına çağrı yaptı.

Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa için maç öncesi yapılacak özel bir törenle şampiyonluk sevincini taraftarıyla bir daha yaşayacağını duyurdu.

Tüpraş Stadyumu'nda 19.45'te DJ performansı olacağı, saat 20.50'de ise maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa selamlama töreni yapılacağı kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşam Antalyaspor maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupamız siz taraftarlarımızla buluşmak için sahaya çıkıyor. Töreni zamanında ve yerinde takip edebilmeniz adına stadımıza erken gelmenizi öneriyoruz.



19.45: Dj performansı.

20.50: Maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa selamlama töreni."