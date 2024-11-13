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Beşiktaş'tan TFF ziyareti: Kritik zirvenin saati belli oldu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bugün saat 13.00'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva’da bir araya gelecek.

Beşiktaş'tan TFF ziyareti: Kritik zirvenin saati belli oldu

Süper Lig'de galibiyet hasretini 3 haftaya çıkaran 'ta Başkan Hasan Arat,  TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirecek. 

RİVA'DA KRİTİK ZİRVE

Başkan Arat ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün saat 13:00’te gerçekleşecek görüşmenin ardından siyah-beyazlıların başkanı açıklamalarda bulunacak.

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