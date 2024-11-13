Beşiktaş'tan TFF ziyareti: Kritik zirvenin saati belli oldu
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bugün saat 13.00'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva’da bir araya gelecek.
Süper Lig'de galibiyet hasretini 3 haftaya çıkaran Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.
RİVA'DA KRİTİK ZİRVE
Başkan Arat ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün saat 13:00’te gerçekleşecek görüşmenin ardından siyah-beyazlıların başkanı açıklamalarda bulunacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş