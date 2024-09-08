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Beşiktaş'tan TFF'ye "Avrupa fikstürü" başvurusu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve oynayacağı 8 maçın dönüşünde 7 deplasmana çıkacak olan Beşiktaş'un konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'tan TFF'ye "Avrupa fikstürü" başvurusu

, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı 8 maçın 7'sinin dönüşünde ligde deplasmanda mücadele edecek.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların Asbaşkanı Mete Vardar, TFF'ye sözlü ve yazılı olarak başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten Asbaşkan Vardar, "Deplasmandaki Hatay ve Adana Demirspor maçlarını Pazartesi günü oynamak istediğimizi hem yazılı hem sözlü şekilde federasyona ilettik." dedi.

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