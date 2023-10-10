Beşiktaş'tan TFF'ye gönderme

Türkiye'nin EURO 2032'yi almasının ardından şampiyonanın düzenleneceği statlarda Tüpraş Stadyumu'nun olmayacağı iddiaları üzerine Beşiktaş bir mesaj yayınladı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL STADI"



Yapılan açıklamada Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun fotoğrafları paylaşılarak, "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadeleri kullanıldı.