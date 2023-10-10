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Beşiktaş'tan TFF'ye gönderme

Beşiktaş, EURO 2032'nin oynanacağı stadyumlar listesinde Tüpraş'ın olmayacağı iddiaları üzerine TFF'ye gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'tan TFF'ye gönderme

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Türkiye'nin EURO 2032'yi almasının ardından şampiyonanın düzenleneceği statlarda Tüpraş Stadyumu'nun olmayacağı iddiaları üzerine bir mesaj yayınladı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL STADI"

Yapılan açıklamada Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun fotoğrafları paylaşılarak, "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadeleri kullanıldı.

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