Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Hacıosmanoğlu'nun konuşmasını yayınladılar
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ceza almasının ardından siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçmişten bir konuşması paylaşılarak karara tepki gösterildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray maçı öncesi açıklamaları nedeniyle Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1,5 milyon lira ceza verilmesine karar verdi.
Bu kararın ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.
Beşiktaş, 18 Temmuz 2024'te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüp başkanlarının artık sevk edilmeyeceğini açıkladığı videoyu paylaştı.
Paylaşılan videoda siyah beyazlılar, "Yorumsuz" ifadelerine yer verdi.
BEŞİKTAŞ'IN HACIOSMANOĞLU VİDEOSU
YORUMSUZ 👇— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 3, 2025
BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak… pic.twitter.com/bOLsQAldFT
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