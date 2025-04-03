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Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Hacıosmanoğlu'nun konuşmasını yayınladılar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ceza almasının ardından siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçmişten bir konuşması paylaşılarak karara tepki gösterildi.

Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Hacıosmanoğlu'nun konuşmasını yayınladılar

Türkiye Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray maçı öncesi açıklamaları nedeniyle Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1,5 milyon lira ceza verilmesine karar verdi.

Bu kararın ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaş, 18 Temmuz 2024'te Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüp başkanlarının artık sevk edilmeyeceğini açıkladığı videoyu paylaştı.

Paylaşılan videoda siyah beyazlılar, "Yorumsuz" ifadelerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ'IN HACIOSMANOĞLU VİDEOSU

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