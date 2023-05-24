Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Sıra kimde?

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçı sonrası TFF, Beşiktaş kulübünü, taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş'i Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.



Siyah beyazlılar, Federasyon'un bu kararına tepki gösterdi ve "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" paylaşımını yaptı.

"TESCİL EDİLMEMESİNİ İSTEYECEĞİZ"



Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 20222-23 sezonunun tescil edilmemesi için hamle yapmaya hazırlanıyor.



Aspor'a açıklamalar yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız." şeklinde konuştu.