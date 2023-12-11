Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama

Beşiktaş, gün içinde performans düşüklüğü ve takımda uyuşmazlıklara sebep olan Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde Konyaspor'dan Francisco Calvo'yu gündemine aldığı öne sürülmüştü.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Beşiktaş yaptığı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.