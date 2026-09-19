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Beşiktaş'tan Trossard için sakatlık açıklaması

19.09.2026 11:37

Son Güncelleme: 19.09.2026 11:45

Beşiktaş'tan Trossard için sakatlık açıklaması
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Leandro Trossard için sakatlık açıklaması yapıldı.

Beşiktaş, Trossard'ın topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı.

 

Trossard aldığı darbelerden ötürü oluşan kemik ödeminden dolayı bir süre dinlendirilecek. 

 

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Leandro Trossard’ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır."

Arsenal'dan sezon başında Beşiktaş'a gelen yıldız futbolcu Amedspor maçında forma giyemeyecek. 

 

Futbolcunun milli arada takıma dönmesi bekleniyor. 

 

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