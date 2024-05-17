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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra tekrar affedilen ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Vincent Aboubakar'ın gelecek sezon kadro planlamasında yer almadığı öne sürüldü.  Ayrıca siyah-beyazlı idarecilerin Kamerunlu golcüyü 3-4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı

'ta 9 Aralık 2023'te oynanan Fenerbahçe derbsinin ardından Vincent Aboubakar ve 4 futbolcu daha kadro dışı bırakılmış, Teknik Direktör Fernando Santos'un gelişiyle birlikte affedilmişti.

Ancak verilen şansları değerlendiremeyen Kamerunlu golcünün gelecek sezonun kadro planlamasında yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların gelecek sezon planlamasında Vincent Aboubakar'ı kadroda düşünmediği öne sürüldü.

Ayrıca 32 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açma hazırlıklarında olduğu da kaydedildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı idareciler ise 3.1 milyon euro maaş alan Aboubakar'ı 3-4 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor. 

Al-Nassr'dan bonservis bedelsiz transfer edilen Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıl sözleşme imzalanmıştı.

Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Aboubakar, bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

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