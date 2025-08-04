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Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi sürprizi: Sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor!

Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya satan Beşiktaş'ta ön libero mevkiine gelecek isim belli oldu.

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi sürprizi: Sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor!

Trendyol Süper Lig'in başlamasına artık çok kısa bir süre kalmışken, transferin hareketli ekibi 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle dikkat çeken siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i 20+7 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya satmıştı.

WILFRED NDIDI'DE İŞLEM TAMAM

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi sürprizi: Sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor! - 1

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞMESİ

Ben Jacobs'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, İngiliz temsilcisine 9 milyon 500 bin euro'luk bir teklif yaptı ve Leicester'la anlaşmaya varıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise 'ın oyuncuyla da 3+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Nijeryalı orta saha oyuncusunun sağlık kontrolü ve imza için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi sürprizi: Sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor! - 2

LEICESTER PERFORMANSI

Leicester kariyerinde 303 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 18 gol-22 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi kimdir?

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi kimdir?

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