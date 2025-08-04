Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi sürprizi: Sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geliyor!

Trendyol Süper Lig'in başlamasına artık çok kısa bir süre kalmışken, transferin hareketli ekibi Beşiktaş 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle dikkat çeken siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i 20+7 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya satmıştı.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞMESİ

Ben Jacobs'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, İngiliz temsilcisine 9 milyon 500 bin euro'luk bir teklif yaptı ve Leicester'la anlaşmaya varıldı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise Beşiktaş'ın oyuncuyla da 3+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİYOR



Öte yandan Nijeryalı orta saha oyuncusunun sağlık kontrolü ve imza için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.