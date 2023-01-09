Beşiktaş'tan Wout Weghorst'un transfer söylentilerine ilişkin açıklama

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'un siyah-beyazlı takımdan ayrılacağına dair söylentiler çıktı.



Son olarak Beşiktaş'ın, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada attığı gol sonrası tribünlere karşı veda hareketlerinde bulunan Weghorst'un bu davranışı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.



Ayrıca Hollandalı golcünün menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etmesi de ayrılık sinyallerini güçlendirdi.

"İNSİYATİF TAMAMEN BEŞİKTAŞ'TA"



Basında yer alan haberlerin ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü resmi bir açıklama yaptı.



Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, Wout Weghorst'un takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Ayrıca Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:



"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.



Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür.

Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.



Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."