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Beşiktaş'tan Yakup Arda Kılıç’a profesyonel sözleşme

Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç’la profesyonel sözleşme İmzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan Yakup Arda Kılıç’a profesyonel sözleşme

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, 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç’la 3 yıllık profesyonel sözleşme İmzalandığını açıkladı. 

İLK KEZ GAZİANTEP MAÇINDA OYNADI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Akademisi’nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi. 

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