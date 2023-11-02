Beşiktaş'tan Yakup Arda Kılıç’a profesyonel sözleşme

Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç’la 3 yıllık profesyonel sözleşme İmzalandığını açıkladı.
İLK KEZ GAZİANTEP MAÇINDA OYNADI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Genç Futbolcumuz Yakup Arda Kılıç’la Profesyonel Sözleşme İmzalandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 2, 2023
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