Beşiktaş'tan Yunus Akgün kararına 117 alkışlı tepki
Beşiktaş Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından Yunus Akgün'e verilen 117 bin liralık cezaya 117 alkışlı emojiyle tepki gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verildiğini açıklamıştı.
Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu karara tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar 117 adet alkış emojisi kullanarak X/Twitter hesabından gönderi paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor galibiyetinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarların Beşiktaş'a yönelik hakaretamiz tezahüratının yer almasının ardından PFDK'ya sevk edilmişti.
Siyah-beyazlıların ise bu paylaşımın ardından TFF'ye başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 24, 2024
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