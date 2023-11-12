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Beşiktaş'tan Zaynutdinov'un sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam yapılan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan Zaynutdinov'un sağlık durumu hakkında açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir müsabakasının 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncunun durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Maç devam ederken hastaneye kaldırılan Zaynutdinov ile ilgili, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." denildi.

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