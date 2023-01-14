Beşiktaş'tan Aboubakar transferi açıklaması

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta asbaşkan Emre Kocadağ, yapacakları transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Weghorst ile yola devam etmek istediklerini ancak Hollandalı golcünün Manchester United'a transfer olmak istediğini söyleyen Emre Kocadağ, “Uzun zamandır hasret kaldığımız bir son dakika golüyle galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Konyaspor’un kıymetli oyuncusu Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’nin birçok ilinden otobüslerle gelen taraftarlarımıza da sonsuz teşekkürler. Bir kez daha Beşiktaşlılığın ne olduğunu gösterdiler. İlk yarı 3 dakika, ikinci yarı 4 dakika uzatma oldu. Bazı planlar, bazı düşünceler olabilir ama Allah’ın da bir planı var. 4 dakika uzatma verdi, 4’üncü dakikada da gol geldi. O yüzden bu planlardan vazgeçsinler. 2 haftadır, 3 haftadır en az 10 dakika uzayan maçlar, Beşiktaş mağlupken 3 dakika uzatıyorsun, berabereyken 4 dakika uzatıyorsun. Bu iyi giden maça yakışmadı." dedi.

WEGHORTS'UN AYRILIK KARARI

Weghorts'un takımdan ayrılmasına ilişkin de konuşan Kocadağ, "Weghorts ile bir ayrılık yaşadık. Kesinlikle bir çıkış maddesi yok. Weghorts, 1 senelik kiralık oyuncu olarak bize katılmıştı daha sonra bu gelişen olay herkesin malumu. Manchester United’den bir teklif geliyor kulübüne, kulübü de oyuncuyla görüşüyor ve bize bu olay aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı görüştü, hocamız görüştü, başkanımızla beraber ben görüştüm. Bu görüşmelerimizde biz kendisine defaten, bonservisini almak istediğimizi, bizimle devam etmesinin bizi sevindireceğini söyledik. Tabii kendisi olayın maddiyatla alakalı olmadığını iletti. Hocamızla da yaptığımız görüşmelerde Konya’ya gelmesini de teklif ettik, yeni bir transfer yapana kadar burada kalmasını da teklif ettik ama bunların hiçbiri oyuncu tarafından kabul görmedi. Fiziken burada olan, ruhen ve aklen burayı terk etmiş olan oyuncuyu Konya’ya getirmenin de bir anlamı yoktu. Bu saatten sonra oyuncuyu burada zorla tutup, faydalanamamakta Beşiktaş’a hizmet olmayacaktı. 3,5 milyon Euro’ya yakın bir katkı yaparak oyuncu Beşiktaş’tan gitti, alacaklarını bıraktı” diye konuştu.



"ABOUBAKAR GÜNDEMİMİZDE"



3 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini belirten Kocadağ, “3 bölgede transfer düşünüyoruz. Hocamızın da bize vereceği son rapor önemli. Her maç bu ilerliyor, oyuncuları deniyor. Bizim de iyi bir kadromuz var aslında, iyi oyuncularımız var, daha faydalanamadığımız oyuncular var. Hoca, oyunculardan da fayda görmeye başlarsa belki bazı bölgelerde eksiltebiliriz bu rakamı. Hocanın inşallah öncelikli hedefi halihazırda olan oyuncuların performansını yukarıya çekmek. Bizim ihtiyacımız olan zaten bir motivasyon ve çıkıştı son 3 maçta da bu galibiyet serilerini devam ettirebilirsek, bence takım da bu motivasyonu tamamlayacak.” ifadelerini kullandı.