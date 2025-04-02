Beşiktaş'ta Necip Uysal 8 ay sonra döndü
Beşiktaş'ta sezon başında sakatlanan kaptan Necip Uysal, aylar sonra takımla çalışmalara başladı. Takım arkadaşları deneyimli futbolcuyu çiçekle karşıladı.
Beşiktaş'ta Necip Uysal 8 ay sonra takıma döndü.
Mert Günok ve Salih Uçan, sahalara dönen kaptanlarına çiçek verdi.
Beşiktaş'taki 21'inci sezonunu geçiren 34 yaşındaki futbolcu, Ağustos ayında çapraz bağlarından sakatlanmıştı.
Siyah beyazlılar, kupa çeyrek finalindeki Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbolcu
- Beşiktaş