NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta Necip Uysal 8 ay sonra döndü

Beşiktaş'ta sezon başında sakatlanan kaptan Necip Uysal, aylar sonra takımla çalışmalara başladı. Takım arkadaşları deneyimli futbolcuyu çiçekle karşıladı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal 8 ay sonra döndü

'ta Necip Uysal 8 ay sonra takıma döndü. 

Mert Günok ve Salih Uçan, sahalara dönen kaptanlarına çiçek verdi.

Beşiktaş'taki 21'inci sezonunu geçiren 34 yaşındaki , Ağustos ayında çapraz bağlarından sakatlanmıştı.

Siyah beyazlılar, kupa çeyrek finalindeki Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...