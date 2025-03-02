Beşiktaş'tan Edip Akbayram paylaşımı: "Aldırma Kartal aldırma"
Sanatçı Edip Akbayram’ın vefatının ardından Beşiktaş yaptığı paylaşımla usta müzisyenin Aldırma Gönül şarkısından yapılan Aldırma Kartal bestesine yer verdi.
Evinde düştükten sonra iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı Edip Akbayram (74), yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata veda etti.
Akbayram’ın hayatını kaybetmesi sonraso Beşiktaş'tan paylaşım geldi.
Siyah beyazlılar yaptığı paylaşımla usta müzisyenin Aldırma Gönül şarkısından yapılan Aldırma Kartal bestesine yer verdi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk müziğinin efsane isimlerinden değerli sanatçı Edip Akbayram’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz."
Türk müziğinin efsane isimlerinden değerli sanatçı Edip Akbayram’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 2, 2025
Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/gWSOqrVmLe
EDİP AKBAYRAM KİMDİR?
Edip Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya gözlerini açtı. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı.
Müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı. Henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi. İlk plağı 'Kendim Ettim, Kendim Buldum'u da o yıllarda çıkardı..
1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği 'Kükredi Çimenler'le birinci oldu.
Ardından 'Aldırma Gönül', 'Garip', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti.
80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve 'Türküler Yanmaz' albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti.
Kendi deyimiyle "Kalıcı bir şeyler" yapmak istiyordu. Öyle de oldu.
Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı.
Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.
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