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Beşiktaş'tan Eric Bailly için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Eric Bailly'nin kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ile ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Eric Bailly için sakatlık açıklaması

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, İstanbulspor maçında sakatlanan Eric Bailly'nin, kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ile ödem tespit edildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "Eric Bailly’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Eric Bailly’in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir." denildi. 

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