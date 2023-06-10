Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt: Müzemizde haram kupa yok

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP



Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılayan Beşiktaş ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." ifadelerini paylaştı.

Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz. https://t.co/E5n7fDRWyG — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 9, 2023 Galatasaray'da yeni sezon için sol bek hedefi: Alex Sandro ya da Alex Telles Haberi Görüntüle