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Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi. Kocadağ, "Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz" dedi.

Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki

maçların uzatma sürelerine tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçlarındaki oynanmayan süreler konusunda hakemlerden hassasiyet beklediklerini belirtti.

Kocadağ, yazılı açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti:

"Konyaspor maçının çıkışında da söyledim, maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler? Bunun da takipçisi olacağız." 

"HAYRET EDİYORUZ"

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verilmesini yadırgadıklarını anlatan Kocadağ, "Ne VAR'a gidildi ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz" ifadesini kullandı.

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