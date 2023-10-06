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Beşiktaş'tan Masuaku için sağlık durumu açıklaması

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Masuaku için sağlık durumu açıklaması

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, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında arka adalesinde ağrı hisseden Arthur Masuaku'nun arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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