Beşiktaş'tan Paul Saiss açıklaması

Haberler - İHA 15.06.2022 - 13:13
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sezonun ilk transferini duyurdu.
Siyah beyazlı ekip bir süredir görüştüğü Faslı stoper Paul Saiss ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi
Beşiktaşın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."
Romain Saiss bu sezon Premier Lig'te Wolverhampton formasıyla 31 maça çıktı, 2 gol attı.
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