Beşiktaş'tan Paul Saiss açıklaması

Beşiktaş sezonun ilk transferini açıkladı. Siyah beyazlıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Paul Saiss ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Haberler - İHA 15.06.2022 - 13:13

Beşiktaş'tan Paul Saiss açıklaması

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Beşiktaş'ta transfer gündemi

Beşiktaş'ta transfer gündemi

Spor Toto ekiplerinden sezonun ilk transferini duyurdu.

Siyah beyazlı ekip bir süredir görüştüğü Faslı stoper Paul Saiss ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi

Beşiktaşın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

Romain Saiss bu sezon Premier Lig'te Wolverhampton formasıyla 31 maça çıktı, 2 gol attı.

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