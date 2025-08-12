Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe'ya yeni görev

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademisi'nde yeni yapılanmaya gitti.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Futbol Akademi İdari Direktörlüğüne kulüpte daha önce Futbol A Takım İdari Menajerliği görevinde bulunan Tuncay Yanık'ın getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Tuncay Yanık'a görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.



Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna ise Serdar Topraktepe'nin getirildiği aktarılarak, "Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadesi kullanıldı.