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Beşiktaş'ta Paulista takıma döndü

Beşiktaş'ta tedavisi son aşamaya gelen Gabriel Paulista takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta Paulista takıma döndü

'ta eksiklerin sayısı azalıyor. 

Brezilyalı stoper bugünkü antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.

3 AYDIR SAHALARDAN UZAKTI

Tendon sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Paulilsta, bu sezon 18 kaçırdı. Geçen yaz transfer edilen 34 yaşındaki savunmacı, 28 Kasım'daki Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanmıştı.

Siyah beyazlılar cuma günü Eyüpspor'a konuk olacak.

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