Beşiktaş'ta Paulista takıma döndü
Beşiktaş'ta tedavisi son aşamaya gelen Gabriel Paulista takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ta eksiklerin sayısı azalıyor.
Brezilyalı stoper bugünkü antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.
3 AYDIR SAHALARDAN UZAKTI
Tendon sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Paulilsta, bu sezon 18 maç kaçırdı. Geçen yaz transfer edilen 34 yaşındaki savunmacı, 28 Kasım'daki Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanmıştı.
Siyah beyazlılar cuma günü Eyüpspor'a konuk olacak.
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