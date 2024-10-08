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Beşiktaş'ta Paulista 2-3 hafta forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın tedavisine başlandı. Brezilyalı stoperin milli maç arası sonrasında yetiştirilmesi hedefleniyor.

Beşiktaş'ta Paulista 2-3 hafta forma giyemeyecek

'ta Gabriel Paulista 1-1 biten Gaziantep - Beşiktaş maçında sakatlanmıştı.

Brezilyalı futbolcunun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

SAHALARDAN UZAK KALACAK

Tedavisinin yaklaşık 2-3 hafta sürmesi bekleniyor.

Beşiktaş milli maç arasından sonra Süper Lig'de Konyaspor'u 20 Ekim'de ağırlayacak, 24 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacak.

Sezon başında Atletico Madrid'den transfer edilen tecrübeli stoper bu sezon 12 maçta da ilk 11'de görev yaptı.

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