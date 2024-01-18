NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta Rosier ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Valentin Rosier'i Fransız ekibi Nice'e kiraladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ta Rosier ile yollar ayrıldı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Valentin Rosier'in Fransız ekibi Nice'e transfer olduğunu duyurdu.

27 yaşındaki Fransız futbolcunun Ligue 1 ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı açıklandı.

ÜCRETİ NICE KARŞILAYACAK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi. 

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda birer kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu geçiren Rosier bu sezon 21 resmi maçta süre alırken 1 asist yapmıştı.

Trabzonspor-Galatasaray maçını misafir takım taraftarları tribünden izleyebilecek

Trabzonspor-Galatasaray maçını misafir takım taraftarları tribünden izleyebilecek

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;