Beşiktaş'ta seçimin ardından Anderson Talisca sesleri

Beşiktaş başkanı Hasan Arat, göreve gelmeden önce Chelsea, PSG ve Al-Nassr ile iş birliği yapacağını açıklamıştı.

CHELSEA'DEN MADUEKE

Fanatik'in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, seçimi kazanan Hasan Arat'ın Beşiktaş'ı yarışa dahil etmek için Chelsea'nin 21 yaşındaki futbolcusu Noni Madueke'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

Madueke'nin kabul etmesi durumunda Premier Lig ekibinin kiralık olarak oyuncuyu gönderebileceği kaydedildi.

Ocak ayında PSV Eindhoven'dan 35 milyon euro karşılığında transfer edilen Madueke, Chelsea ile 2030 Haziran'a kadar sözleşme imzaladı.

Bu sezon Chelsea ile 8 maça çıkan İngiliz futbolcu 1 gol kaydetti.

PSG İLE ANLAŞILAN FUTBOLCU

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile yakın dost olduklarını belirten Arat'ın başkent ekibinden Hugo Ekitike'yi transfer etmek istediği aktarıldı.

Beşiktaş ile PSG arasında yapılan anlaşmada ismi açıklanmayan futbolcunun Hugo Ekitike olduğu öne sürüldü

ANDERSON TALİSCA YENİDEN

Öte yandan Başkan Arat'ın Al-Nassr başkanı Al-Muammar ile transferlerde birbirlerine öncelik sağlamaları için anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Beşiktaşlı taraftarların merakla beklediği Anderson Talisca'nın geri dönmesi adına Hasan Arat'ın girişimlerde bulunacağı belirtildi.