Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın cezası belli oldu

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.04.2025 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi FERDİ ERYILMAZ’ın, 04.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 04.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 201, 202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu ONURCAN PİRİ’nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına



Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN SAZDAĞI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulaması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 05.04.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 05.04.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, TFF’nin izni olmaksızın müsabaka başlamasından 10 dakika önce saha dışında gösteri yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN D-E, SPOR TOTO TRİBÜN D-E ve MARATON ÜST TRİBÜN H-I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 04.04.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi TANER FİKRET SARAL’ın, 04.04.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



8- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET EMİN ŞEKER’in, 04.04.2025 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-GEOSİS BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka esnasında ve müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 04.04.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜN 132 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



12- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 05.04.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



13- ERZURUMSPOR FK’nın, 05.04.2025 tarihinde oynanan SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY 325 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK sporcusu İLKAN SEVER’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



ERZURUMSPOR FK teknik sorumlusu HAKAN KUTLU’nun, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



14- AHLATCI ÇORUM FK’nın, 05.04.2025 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN D4 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK’nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 20.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi MUHAMMET FETTAHOĞLU’nun, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 39/2. maddesi ve FDT’nin 95/4. maddeleri uyarınca 12 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü antrenörü KEREM SATILMIŞ’ın, 06.04.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi FAZLI ÖZKUT’un, 06.04.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 201-207, DOĞU TRİBÜN 302-303, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 402-403-404-405 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



18- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-KIRKLARELİSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, 06.04.2025 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. idarecisi TEOMAN ÖZKAN’ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. idarecisi AHMET KILIÇ’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. görevlisi ALİ METİN’in, müsabaka esnasında ve müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. görevlisi ALPASLAN ÖZGÜL’ün, müsabaka esnasında ve müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



21- ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BUCASPOR 1928 Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR-ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 93.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 06.04.2025 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü teknik sorumlusu NURİ ÇOLAK’ın, 06.04.2025 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



25- ÜLKEA NAZİLLİSPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan ÜLKEA NAZİLLİSPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, özel güvenlik amirinin müsabaka organizasyon güvenlik ve eş güdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÜLKEA NAZİLLİSPOR Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada ÜLKEA NAZİLLİSPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÜLKEA NAZİLLİSPOR Kulübü Başkanı ŞAHİN KAYA’nın, talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, 06.04.2025 tarihinde oynanan ÜLKEA NAZİLLİSPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. hakkında, meydana gelen saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



27- BURSASPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan BURSASPOR-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 85.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-ARTVİN HOPASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖZCAN KIZILTAN’ın, 06.04.2025 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- MUŞ SPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübü sporcusu MUHSİN POLAT’ın, 06.04.2025 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-KEMERKENT BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- KEMERKENT BULVARSPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-KEMERKENT BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü sporcusu DENİZ SOLMAZ’ın, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü sporcusu DENİZ SOLMAZ’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- MUĞLASPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-MUĞLASPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- YURT ET AMASYASPOR FK’nın, 06.04.2025 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-YURT ET AMASYASPOR FK Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübü teknik sorumlusu HASAN UĞUR KARDAL’ın, 06.04.2025 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS SPOR-TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka 4. hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, stadyumda hazır durumda bir yedek kale direği bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR Kulübü doktoru MEHMET SARIBAŞ’ın, 06.04.2025 tarihinde oynanan YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR-1923 MUSTAFA KEMAL PAŞA SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü HÜSEYİN İLKİN’in, 06.04.2025 tarihinde oynanan10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- ALANYA 1221 FUTBOL SPOR Kulübü antrenörü KERİM YILDIRIM’ın, 06.04.2025 tarihinde oynanan ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübü görevlisi SAMET ÇAKAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübü görevlisi SAMET ÇAKAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübü teknik sorumlusu BAYRAM TOYSAL’ın, ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübü teknik sorumlusu BAYRAM TOYSAL’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübü kaleci antrenörü ÖZCAN TURAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübü vekilinin sporcuları HAKAN AKGÜL hakkında, müsabakada görmüş olduğu sarı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE,



42- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü masörü GÜLTEKİN TOPUZ’un, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



43- POLATLI 1926 SPOR Kulübü Başkanı ZİNAR ERTOĞRUL’un, 06.04.2025 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR-KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada POLATLI 1926 SPOR Kulübü Başkanı ZİNAR ERTOĞRUL’un, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 68.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



44- KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR-KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



45- AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü antrenörü ALİ GİTMİŞ’in, 06.04.2025 tarihinde oynananBURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü sporcusu EMRE ÇÖLGEÇEN’in, cezalı olmasına rağmen akredite alanlarda yer almasından dolayı FDT’nin 95/2. maddesi uyarınca 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



46- NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESİ SPOR-ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



47- MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



48- DENİZLİSPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



49- T. METAL 1963 SPOR Kulübünün, Profesyonel Takım Teknik Sorumlusunu kadrosunda bulundurmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 112.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



50- SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübünün, kadrosunda Profesyonel takım antrenörü bulundurmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



51- ÜLKEA NAZİLLİSPOR Kulübünün, kadrosunda Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu bulundurmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."