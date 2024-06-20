Beşiktaş'ta yeni hedef Laporte

Gelecek sezon stoper tandemini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından yeni hedefini belirledi.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların Al-Nassr forması giyen Aymeric Laporte'u gündemine aldığı öne sürüldü.

Başkan Hasan Arat'ın yakın arkadaşı Al-Nassr Başkanı Musalli Al Muammar ile bir araya gelerek transferde sonuç almayı planladığı belirtildi.

İspanyol stoper geçtiğimiz sezon 27 milyon euro karşılığında Manchester City'den Suudi Arabistan ekibine transfer olmuştu.

30 yaşındaki futbolcu Al-Nassr ile çıktığı 40 resmi maçta 4 gol atıp, 1 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Al-Nassr'ın kısa süre önce Laporte'a gelen 6 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği de kaydedildi.