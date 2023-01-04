Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: Gaziantep maçında hakem hata yaptı, mağdur olan biziz

Beşiktaş, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor.



Güneş, gündemdeki VAR tartışmaları hakkında konuştu.



İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor. Kimin gidip kalacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Arthur Masuaku hakkında henüz kararımızı vermedik. Weghorst'un önemli bir sakatlığı yok. Bugün biraz dinlenecek."



"GAZİANTEP MAÇINDA HAKEM HATA YAPTI"

"Birbirimizi dövmek mi istiyoruz, sevgi saygı mı istiyoruz. Karşı tarafı yok edersen kendini de yok edersin. Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart verebilirdi. Bu bir hatadır. 14-15 pozisyon var atılması gereken oyuncular var. Hakem bana göre de yanlış yaptı. Biz puan kaybettik suçlu biz oluyoruz. Hakem bize 1 puan mı aldırdı yoksa 2 puanımızı mı engelledi? N'Koudou'nun pozisyonuna kadar biz daha iyiydik.Kamuoyu oluşturmayı bırakalım. VAR kayıtlarının açıklanmasına bizi niye ortak ettiniz? Biz futbol oynamak istiyoruz. Hakemler buna izin versin. Antep maçında hakem izin vermedi."

"Akşam Newcastle-Arsenal maçını izledim. Sürekli bir pozisyon var. Hakem orada hata yapmadı mı? Yaptı. Ancak bizde bu kadar öne çıkıyorsa, sen çaresizsin. Ya da bir şey biliyorsun, söylemiyorsun."

"Ben eski ve yeni hakemleri dinliyorum. Kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana, kendilerine göre yorumluyorlar."



"Hepimiz futbolun sahipleriyiz. Bugün yöneticiler konuşuyor. Ben konuşurken yanlış yapmış gibi hissediyorum. Çözüm yöneticilerin konuşması değil."