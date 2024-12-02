Beyin kanaması geçiren milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu hakkında açıklama
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, yurtdışında katıldığı turnuva maçı sırasında rahatsızlanmıştı. 28 yaşındaki Altuğ bir süre daha Tunus'ta kalacak.
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in çekilen beyin tomografisi temiz çıktığı açıklandı.
Yaşadığı rahatızlığın sebebi MR sonucunda belli olacak.
28 yaşındaki sporcu 10 gün daha Tunus'ta kalacak.
Altuğ, Tunus'taki ITF Monastir yarı finalinde Yankı Erel ile karşılaştığı maçın ilk setinde rahatsızlanarak tedavi altına alınmıştı.
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