Beynine pıhtı atan Oğuz Çetin'den iyi haber
Beyin damarına pıhtı attığı için 4 gündür hastanede tedavi gören Oğuz Çetin taburcu edildi.
Beyin damarına pıhtı attığı için 4 gündür hastanede tedavi gören Oğuz Çetin iyileşti. Fenerbahçe efsanesi Çetin, taburcu oldu.
Pazartesi gecesi geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneyi kaldırılan 61 yaşındaki Oğuz Çetin, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.
Yoğun bakımdan çıktıktan sonra doktor gözetiminde kalan Çetin, bugün hastaneden taburcu oldu. 8 sezon forma giydiği Fenerbahçe'de "İmparator" lakabını alan Çetin, Sarı Lacivertlilerin tarihe geçen 103 gollü şampiyonluğunun kahramanları arasındaydı.
61 yaşındaki Çetin, A Milli Takım'da da 71 kez forma giydi.
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