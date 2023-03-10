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Beyoğlu derbisinde Galatasaray ile Kasımpaşa'nın 38. randevusu

"Beyoğlu derbisi" olarak adlandırılan rekabette Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yarın 38. kez karşılaşacak.

Beyoğlu derbisinde Galatasaray ile Kasımpaşa'nın 38. randevusu

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, Spor Toto Süper Lig'de yarın 38. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 37 lig maçından 23'ünü kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.
Galatasaray'ın 74 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.

3 KEZ 3 PUANA ULAŞTILAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Süper Lig'de 11 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Nef Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 38 kez filelerle buluştu, Galatasaray 22, Kasımpaşa 16 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.

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