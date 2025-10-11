Beyoğlu Yeni Çarşı - Batman Petrol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beyoğlu Yeni Çarşı - Batman Petrol maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Beyoğlu Yeni Çarşı ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Batman Petrol ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - BATMAN PETROL MAÇI NE ZAMAN?



TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beyoğlu Yeni Çarşı - Batman Petrol kozlarını paylaşacak. İstanbul'da, Beyoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 15.30’da başlayacak ve Bi Kanal Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

