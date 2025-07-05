Beyza Nur Avrupa şampiyonu

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, dün kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, 65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur Akkuş, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu.



Şevval Çayır ise Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı.



20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı böylece şampiyonayı 5 madalyayla (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) tamamladı.



Tüm sıkletlerde 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasından 2'nci oldu.