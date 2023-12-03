Biatlon Milli Takımı İBU Kupası'nda yarışacak

İsveçve Norveç'te organize edilecek IBU Kupası'nda Biatlon Milli Takımı mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023-2024 faaliyet programında yer alan kupa organizasyonun ilk ayağının 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Finlandiya'da yapıldığı, ikincisinin İsveç'te yarın başlayıp 10 Aralık tarihinde sona ereceği belirtildi.



IBU Kupası'nın üçüncü ve son yarışları ise 11-16 Aralık tarihlerinde Norveç'te yapılacak.



Biatlon Teknik Kurul Başkanı Fırat Çelik'in kafile liderliği yaptığı organizasyonda Biatlon Milli Takımı'nda Zana Öztunç, Abdurahim Duman, Harun Şenaslan, Mine Kılıç, Ebru Tuncer ve Betül Demir yer alıyor.

