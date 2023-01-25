BİGG Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Teknoloji ve sporu bir araya getiren Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahiplerini buldu.

84 girişimin 7 branşta mücadele ettiği yarışmada, Hercules Biyomedikal, İVMES Spor Teknolojileri, Sensiball VR, NAVEK Sportif Ürünler ve Danışmanlık, Filament Technology Mühendislik Danışmanlık firmaları ilk 5'e girerek toplam 1 milyon lira para ödülü ile BİGG spor kupasının sahibi oldu.

Yarışmada 6 ila 10'uncu sıralarda yer alan yarışmacılar mansiyon ödülü alırken, 11 ila 20'inci sıralarda yer alan yarışmacılara teşekkür belgesi verildi.



TÜBİTAK destekli yarışma, sporla ilişkili tüm alanlarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.



Yarışmaya, "Spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları", "Sporda yapay zeka uygulamaları", "Sporda giyilebilir teknolojiler", "Bireysel ve takım takip-analiz sistemleri", "Sporda antrenman, rehabilitasyon ve sağlık teknolojileri", "İthal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi" ile "Sporda yapay uzuv/protez teknolojileri" kategorilerinde 84 teknolojik girişim başvurdu.



Yarışmaya katılan ürünler, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi, Teknopark İstanbul ile Artaş Grubu'nun katkılarıyla düzenlenen ödül töreni öncesinde, AKM Tiyatro Sahnesi Fuaye Alanı'nda sergilendi.



Yarışma kapsamında gün içinde AKM Yeşilçam Sineması'nda uzman konuşmacıların katılımıyla paneller düzenlenirken. "Engelsiz Teknolojiler, Zirve Spor Performansı", "Madalyonun Diğer Yüzü: Finansal Yatırım Alanı Olarak Spor Teknolojisi" ve "Sporda Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmak" başlıklı oturumlarda spor ve teknoloji ilişkisi ele alındı.



Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül takdimi esnasında, ilk 5'e giren firmalara verilecek olan 200 biner liralık ödülün artırılması talebi üzerine, "Desteğimiz 200 bin TL idi. 300 bin TL vermiş olalım arkadaşlarımıza. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.



NTV'ye konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spordaki gelişimde teknolojik yeniliklerin önemine dikkat çekti.