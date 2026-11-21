Galatasaray -Samsunspor maçında sarı-kırmızılı ekibin Torreira ile bulduğu ilk golün ofsayt olup olmadığıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Samsunspor kalecisi Bilal Bayazıt da maç sonu Futbol Arena'ya ilgi çekici açıklamalar yaptı: "Yediğimiz ilk golde topu kesinlikle görmedim. Abdülkerim ağabey önümde durdu. Net ofsayt. Sonuçta görüş açımı engelliyor. Bu golü biz atsaydık verirler miydi? Bundan şüpheliyim gerçekten. Golden sonra hakeme gittim. Hemen kartla tehdit ediyor. Buna gerek yok. Sonuçta hepimiz emek veriyoruz. Emeklerimize yazık. Canı sağ olsun. Olabilir böyle şeyler."