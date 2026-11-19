Bilal Erdoğan, Al Nasrr'ı ziyaret etti, Cristiano Ronaldo ile yan yana geldi
19.11.2026 23:59
Bilal Erdoğan, ziyaret sırasında Cristiano Ronaldo ile de görüşüp fotoğraf çektirdi.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Riyad'daki festival sırasında Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nasrr kulübünü de ziyaret etti.
DÜNYA Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ı ziyaret etti.
Etnospor Kültür Festivali için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Erdoğan, Suudi Arabistan’ın futbol takımlarından Al Nassr’ı ziyaret etti.
Erdoğan, ziyarette dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile de bir görüşme gerçekleştirdi ve fotoğraf çektirdi.
Al Nassr’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı" ifadelerine yer verildi.