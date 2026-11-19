DÜNYA Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan , Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ’ı ziyaret etti.

Etnospor Kültür Festivali için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Erdoğan, Suudi Arabistan’ın futbol takımlarından Al Nassr’ı ziyaret etti.

Erdoğan, ziyarette dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile de bir görüşme gerçekleştirdi ve fotoğraf çektirdi.

Al Nassr’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı" ifadelerine yer verildi.