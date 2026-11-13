Bild: Türk devleri Kim Min-jae için devrede

Ara transferde kadrolarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray 'ın Bayern Münih'in Güney Koreli stoperi Kim Min-jae ile ilgilendiği iddia edildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Beşiktaş ve Galatasaray Kim Min-jae için transfer şartlarını araştırıyor. Beşiktaş'ın devre arasında bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Yaklaşık 2 yıldır Kim Min-jae ile ilgilenen Galatasaray ise uygun şartların oluşması durumunda Koreli savunmacıyı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Haberde Juventus 'un da devrede olduğu ve Koreli savunmacının durumunu sorduğu vurgulanıyor.

Bayern Münih ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden 29 yaşındaki Koreli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.

Kim Min-jae 2021-22 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve 19 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olmuştu.