NTV.COM.TR’ye geri dön

Bilek güreşi grup müsabakaları Gümüşhane’de yapıldı

Gümüşhane, Türkiye'nin en iyi bilek güreşçilerini bir araya getiren heyecan verici bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.14 ilden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Erkek-Kız grup müsabakaları Aydın Doğan Spor Salonunda gerçekleşti. 2 gün boyunca süren turnuvada, sporcular Türkiye Birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Bilek güreşi grup müsabakaları Gümüşhane’de yapıldı

Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Erkek-Kız grup müsabakaları 14 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Gümüşhane’de yapıldı.
Türkiye’de bilek güreşi sporunda önemli bir yere sahip olan Gümüşhane’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon 2 gün boyunca Aydın Doğan Spor Salonunda düzenlendi.

Başarılı olanların doğrudan Türkiye Birinciliği için mücadele etmeye hak kazandığı müsabakalara Gümüşhane, Ağrı, Trabzon, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Samsun, Tokat ve Rize’den 300’e yakın sporcu, antrenör ve yönetici katıldı.

Vatandaşların da izlediği müsabakaların ardından bir açıklama yapan milli bilek güreşçi ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Davut Altuntaş, “Gümüşhane olarak 5 yıldır bu organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Yıldızlara, gençlere yaptık. Şuanda da kız ve erkek olarak gençler grup müsabakalarını yaptık. 300’e yakın sporcumuz katıldı. Bunun hem bizim için hem de ilimiz için çok güzel katkıları olduğunu düşünüyorum. Organizasyonla hem esnafımıza katkı sağlandı hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlandı. Gelen kafilelerin de geri dönüşleri bize çok güzel oldu. Hem biz hem halkımız hem de esnafımız Gümüşhane misafirperverliğini göstermiş olduk. En önemlisi de kazasız belasız bitirdik organizasyonu. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;