Biletler 2 dakikada tükendi

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 16:23 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 16:37
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile İspanya'da 0-0 berabere kalan Galatasaray, tur için avantajı cebine koydu.
İç sahada oynanacak maça yoğun ilgi gösteren taraftar bugün saat 14.00'de satışa çıkan biletleri 2 dakikada tüketti.
Kapalı gişe olması beklenen maç 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Galip gelen taraf ise tur atlayacak.
UEFA organizasyonlarında deplasmanda gol atan takımın avantajı bulunmuyor.
GALATASARAY-BARCELONA BİLET FİYATLARI
1. Kategori: 1.500 TL
2. Kategori: 1.250 TL
3. Kategori: 1.250 TL
4. Kategori: 1.000 TL
5. Kategori: 800 TL
6. Kategori: 600 TL
7. Kategori: 500 TL
8. Kategori: 400 TL
9. Kategori: 300 TL
10. Kategori: 200 TL
11. Kategori: 175 TL
12. Kategori: 150 TL
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