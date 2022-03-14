Biletler 2 dakikada tükendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Barcelona takımıyla eşleşen Galatasaray, Nou Camp'tan 0-0 beraberlikle dönünce tur umutları canlandı. Taraftarlar NEF Stadyumu'nda oynanacak maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkan biletler 2 dakikada tükendi.

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 16:23 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 16:37

Biletler 2 dakikada tükendi

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ile İspanya'da 0-0 berabere kalan , tur için avantajı cebine koydu.

İç sahada oynanacak maça yoğun ilgi gösteren taraftar bugün saat 14.00'de satışa çıkan biletleri 2 dakikada tüketti.

Kapalı gişe olması beklenen maç 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Galip gelen taraf ise tur atlayacak.

UEFA organizasyonlarında deplasmanda gol atan takımın avantajı bulunmuyor.

GALATASARAY-BARCELONA BİLET FİYATLARI

1. Kategori: 1.500 TL

2. Kategori: 1.250 TL

3. Kategori: 1.250 TL

4. Kategori: 1.000 TL

5. Kategori: 800 TL

6. Kategori: 600 TL

7. Kategori: 500 TL

8. Kategori: 400 TL

9. Kategori: 300 TL

10. Kategori: 200 TL

11. Kategori: 175 TL

12. Kategori: 150 TL

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