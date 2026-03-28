Bilinci kapanan futbolcu dakikalarca ambulans bekledi. Şoför aracın başında değildi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Onikişubat Spor Kulübü ile Siverek Belediyespor, Batıpark Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Maçın 50. dakikasında kırmızı-beyazlı ekibin yarı alanında yaşanan hava topu mücadelesinde futbolcular Muhammed Aybar ile Sefa Turan kafa kafaya çarpıştı. Pozisyon sonrası maçın orta hakemi Onur Bingöl oyunu hemen durdurarak sağlık görevlilerini sahaya davet etti.



Çarpışmanın ardından bilincini kaybettiği öğrenilen Muhammed Aybar, dakikalarca yerde hareketsiz şekilde sedye bekledi. Sedye bulunamaması üzerine hakem Onur Bingöl, saha kenarında hazır bekleyen ambulansı oyun alanına çağırdı. Ancak ambulans şoförünün araç başında bulunmaması nedeniyle bu kez de ambulansın sahaya girmesi gecikti.