Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü-Güneşin Çocukları Hentbol Takımı maçında olaylar çıktı! Bingöl Valiliği'nden açıklama
Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde Bingöl'de oynanan Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı arasındaki karşılaşmada olaylar çıkmış ve bazı sporcular yaralanmıştı. Hentbol müsabakasında çıkan olaylar üzerine Bingöl Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, 2 kulübün oyuncularının ve teknik heyetinin arasındaki tartışmanın fiziksel saldırıya dönüştüğü, tribünlerden sahaya atlayan 5-10 kişilik bir grubun da olaylara dahil olduğu ve sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler uygulanacağı belirtildi.
Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda mücadele eden Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa'nın Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nın maçında olaylar çıktı. Şanlıurfa'nın Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'ndan bazı oyuncular yaralandı.
Olayla ilgili Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Müsabaka sonunda iki takım sporcuları arasında yaşanan gerginlik kısa sürede fiziksel temasa dönüşmüş, bazı seyircilerin de müdahale etmek istediği olaylar kolluk kuvvetlerinin zamanında müdahalesi ve sağduyulu velilerin katkıları ile kısa süre içinde kontrol altına alınmıştır.
Medyaya yansıyan 100 kişilik erkek grubunun tribünden atlayarak kadın sporculara saldırdığının gerçeği gerçeği yansıtmadığı, tribünden atlayarak olaya katılan 5-10 kişilik bir grubun belirlendiği, asıl arbedenin her iki takım sporcuları ve teknik heyetlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup arasında arasında yaşandığı tespit edilmiştir.
Gelişmeler Hentbol Federasyonu yetkilileri ve gözlemcisi tarafından rapor altına alınmıştır. Yaşanan olaylar sonrasında iki takım sporcuları ve teknik heyetten bazıları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi olduklarından olay savcılığa intikal etmiş olayla ilgili devam eden adli tahkikat valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacaktır. ” denildi.
GÜNEŞİN ÇOCUKLARI'NIN HİKAYESİ
Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nın adını yıllar önce imkansızlıklar nedeniyle toprak üzerine çizdikleri sahada oynadıkları oyunla tüm Türkiye duymuştu.
4 yıl önce Konuklu İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve hentbol antrenörü Bayram Kaplan tarafından kurulan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan takım, büyük bir başarı hikayesi yazıyor.
Şanlıurfa’da toprak sahada oynayan genç oyuncular ilk kez 2021 yılında salonda antrenman yapmaya başladılar.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra harekete geçen yetkililer, Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan ile iletişime geçerek takımı Ankara THF spor salonunda ağırladı. İlk kez THF spor salonunda antrenman ve maç yapma şansı buldular.
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