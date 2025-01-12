Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü-Güneşin Çocukları Hentbol Takımı maçında olaylar çıktı! Bingöl Valiliği'nden açıklama

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda mücadele eden Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa'nın Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nın maçında olaylar çıktı. Şanlıurfa'nın Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'ndan bazı oyuncular yaralandı.



Olayla ilgili Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Müsabaka sonunda iki takım sporcuları arasında yaşanan gerginlik kısa sürede fiziksel temasa dönüşmüş, bazı seyircilerin de müdahale etmek istediği olaylar kolluk kuvvetlerinin zamanında müdahalesi ve sağduyulu velilerin katkıları ile kısa süre içinde kontrol altına alınmıştır.

Medyaya yansıyan 100 kişilik erkek grubunun tribünden atlayarak kadın sporculara saldırdığının gerçeği gerçeği yansıtmadığı, tribünden atlayarak olaya katılan 5-10 kişilik bir grubun belirlendiği, asıl arbedenin her iki takım sporcuları ve teknik heyetlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup arasında arasında yaşandığı tespit edilmiştir.

Gelişmeler Hentbol Federasyonu yetkilileri ve gözlemcisi tarafından rapor altına alınmıştır. Yaşanan olaylar sonrasında iki takım sporcuları ve teknik heyetten bazıları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi olduklarından olay savcılığa intikal etmiş olayla ilgili devam eden adli tahkikat valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacaktır. ” denildi.

