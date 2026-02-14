Bir Alman gitti bir Alman geldi, saatler sonra yeni hocayı duyurdular

Samsunspor, Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile anlaştığını açıkladı.



Samsunspor son 10 maçta sadece 1 kez kazanbildi. 3-1'lik Antalyaspor'a yenilgisi sonrası gece saatlerinde Thomas Reis ile yollar ayrıldı.



2024/2025 sezonunda göreve gelen Reis, Samsunspor'u 27 yıl sonra Avrupa kupalarına götürmüştü.

Reis, Samsunspor kariyerine 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetle nokta koydu.



Yüksel Yıldırım başkanlığındaki Samsunspor'un yeni teknik direktörü de Alman Thorsten Fink oldu.

58 yaşındaki Fink son olarak Belçika ekibi Genk'te görev aldı



ÜST ÜSTE 3. ALMAN HOCA



Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında yolların ayrıldığı Reis’in yerine üst üste 3. kez bir Alman teknik adamla anlaşma sağlanmış oldu.



Süper Lig’e çıktıktan sonra alınan kötü sonuçlar nedeniyle Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol’ü takımın başına getirerek o sezon kümede kaldı. Ertesi sezon Gisdol’ün yerine yine Alman çalıştırıcı Reis ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, transfer yasağı olmasına rağmen o sezonu 3. sırada bitirerek Avrupa kupalarına vize aldı ve bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etti.