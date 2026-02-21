Bir dönem 222 milyon euro ödenmişti, sakatlıklar nedeniyle futbola veda ediyor

Dünya futbolunun en yetenekli isimlerinden Neymar futbolu bırakabilir.

Neymar, Ocak 2025'te Al Hilal'den çocukluk kulübü Santos'a geri dönmüştü.



Sakatlıklar nedeniyle son 2 sezonda sadece 29 maçta oynayan Neymar kariyeri hakkında konuştu.



“EMEKLİ OLABİLİR”



34 yaşında 2 ameliyat geçiren, 1 çapraz bağ sakatlığı yaşayan sambacı ''Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum, gelecek yıl hakkında da bir şey bilmiyorum. Belki de Aralık ayı geldiğinde emekli olmak isteyeceğim." dedi.



Geçtiğimiz ay Santos ile sözleşmesini uzatan Brezilyalı yıldız kariyerinde 1576 gününü sakatlıklarla geçirdi.