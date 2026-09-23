Bir dönem Avrupa'daydı, maçlara bile çıkamadan amatör lige düştü

1. LİG KARNESİ

Süper Lig'den düşmesinin ardından 2022-2023 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor , ligi 16 puanla son sırada tamamladı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme hakkını kullanan kulüpler arasında yer alan Yeni Malatyaspor, 2023-2024 sezonunda müsabakalarda yer almadı.

Malatya ekibi, 2024-2025 sezonunda yeniden 1. Lig'de mücadele etti ancak sezonu puansız tamamlayarak bir alt lige düştü.

2. LİG SERÜVENİ 1 SEZON SÜRDÜ

2. Lig'de de ekonomik sorunlarla mücadele eden Yeni Malatyaspor, altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıktı.

Ligin 13. haftasında deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçına çıkmayan Malatya temsilcisine, 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.

Yeni Malatyaspor, 14. haftadaki Isparta 32 Spor karşılaşmasına da yeterli sayıda oyuncuyla çıkamayınca 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

PFDK, daha sonraki süreçte kulübün müsabakalara çıkmaması nedeniyle diğer karşılaşmalarının da hükmen mağlubiyet olarak tescil edilmesine karar verdi.

Malatya temsilcisi, 2. Lig'de yalnızca bir sezon mücadele ettikten sonra 3. Lig'e düştü.

3. LİG'DE MAÇLARA ÇIKAMADI

Yeni Malatyaspor, bu sezon3. Lig'de de sahaya çıkamadı.

Sarı-siyahlılar, ligin ilk haftasında sahasında Karaman FK, ikinci haftada da deplasmanda Ejderoğlu Kırşehir FK ile oynanması gereken karşılaşmalara çıkmadı.

PFDK, kulübün aynı sezon içerisinde iki müsabakaya çıkmaması nedeniyle amatör lige düşürülmesine karar verdi.

Kararın kesinleşmesiyle Yeni Malatyaspor, profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveninin ardından amatör lige geriledi.

Futbol serüvenine amatör ligde 1986'da başlayan, Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi 'nde Türkiye 'yi temsil eden Yeni Malatyaspor'un başladığı yere dönmesi kentte üzüntüyle karşılandı.